Il 6 luglio si celebra la Giornata mondiale del bacio, una festa nata in Gran Bretagna nel 1990 e che proprio quest’anno compie 30 anni.

In Italia, così come in Russia, è abitudine salutare l’altra persona con i baci sulle guance. Ma com’è cambiato oggi, con la pandemia ancora in corso, il modo di baciarsi? Quest’anno i baci sono in stand by.

