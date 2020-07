I fatti della settimana in 20 fotografie

Un'altra settimana sta per finire, da quali eventi importanti è stata caratterizzata? Vi proponiamo di rivedere la settimana scorsa con le immagini più interessanti.

Finito giugno, l'estate prosegue e la vita si sta riprendendo pian piano dopo aver affrontato la pandemia di coronavirus che in alcune parti del mondo è comunque ancora presente e provoca lo stesso preoccupazione. Mentre a Hong Kong continuano le proteste, in Russia si è svolta la votazione per gli emendamenti alla Costituzione che sono stati approvati dalla maggior parte della popolazione russa.

In questa galleria fotografica di Sputnik sono state raccolte le immagini sia degli avvenimenti più notevoli che delle cose insolite, affascinanti e fuori dal comune avvenute negli ultimi sette giorni. Guarda la nostra galleria fotografica per scoprire altri scatti che hanno caratterizzato i sette giorni passati.