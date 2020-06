Le principesse dei cieli: donne cadetto dell'Accademia aeronautica di Krasnodar

Il primo arruolamento di piloti donna della Russia post-sovietica era stato annunciato il 12 agosto del 2016 dal ministro della Difesa Sergey Shoigu, che aveva affermato di aver ricevuto, da varie parti del Paese, numerose lettere di ragazze che esprimevano il desiderio di servire la patria nelle forze aeree. Il sogno per alcune di loro si è avverato.

Pilotare un aereo non è un compito facile, in quanto richiede esperienza, capacità decisionali, vaste conoscenze tecniche e nervi d'acciaio. Ma non c'è niente che le donne russe non possano fare.