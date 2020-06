Notizie spaziali in foto: Giugno 2020

La notte del 5 giugno ci ha regalato due fenomeni astronomici contemporaneamente. Mentre la cosiddetta Luna della fragola è sorta nel cielo occidentale con tutta la sua voluttuosità rotonda e argentata, un'altra parte del globo l'ha vista nascosta sotto un oscuro crepuscolo per alcuni istanti nella seconda eclissi lunare del 2020.

Il Sole ha salutato la primavera per annunciare l’inizio dell’estate. E lo ha fatto con uno spettacolo, l'eclissi anulare, visibile soprattutto in Asia. Questo spettacolare fenomeno era ben visibile in Africa, Arabia Saudita, India, Cina e Oceano Pacifico. L'eclissi, in forma parziale, è stata osservata solo da Roma in giù. La regione più fortunata è stata la Sicilia.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per vedere le foto più belle di questi fenomeni spaziali.