La magia del festival "Vele Scarlatte" a San Pietroburgo

Ogni anno l'ultimo weekend di giugno in Russia a San Pietroburgo si festeggia la festa delle "Vele Scarlatte", dedicata ai maturandi delle scuole superiori.

Celebrata per la prima volta nel 1968 nei pressi della Prospettiva Nevskij, quando la città si chiamava Leningrado, fu ideata per omaggiare la nuova generazione della classe dirigente e creativa dell'Unione Sovietica, la festa delle "Vele scarlatte" si è celebrata sino al 1979, per essere poi ripresa, dopo una lunga pausa, nel 2005, tornando nuovamente a segnare per molti giovani un fondamentale e spettacolare "passaggio di età".

La festa, ispirata all'omonimo romanzo di Grin in cui alla fanciulla chiamata Assol viene predetto che l'amore verrà su un vascello a vele rosse, si conclude con la spettacolare sfilata dei velieri dalla vele scarlatte, con lo spettacolo pirotecnico e i fuochi d'artificio.