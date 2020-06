Yoga Day 2020: Giornata mondiale dello Yoga

Dal 1970, il 21 giugno si celebra come la Giornata Mondiale dello Yoga. Non solo il solstizio d'estate quindi, ma il 21 giugno è anche l'occasione per tutti i praticanti di yoga (e non solo) di celebrare questa antichissima e quanto mai amata disciplina.

A volere fortemente questa giornata è stato il governo indiano, che nel 2014, durante un discorso alla 69esima edizione dell’Assemblea delle Nazioni Unite, con un discorso del premier Narendra Modi ne ha chiesto il riconoscimento ufficiale. A supporto della sua richiesta, il potere benefico di questa disciplina millenaria che è “mente e corpo; pensiero e azione; dominio di sé e autorealizzazione; armonia tra uomo e natura; un approccio olistico tra salute e benessere”.

L’11 dicembre 2014 l’ONU ha accolto la richiesta del premier indiano. Da allora il 21 giugno si celebra l’International Yoga Day, ovvero la Giornata Mondiale dello Yoga.