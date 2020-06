I vincitori del concorso Creative Photo Awards 2020

Il concorso fotografico Creative Photo Awards 2020 ha appena annunciato i vincitori di ognuna delle sedici categorie in gara, immagini scelte tra le 24000 inviate da ogni parte del mondo da talentosi fotografi professionisti e appassionati provenienti da oltre 100 Paesi.

Il Creative Photo Awards “Photographer of the Year 2020” è stato assegnato a Hardijanto Budiman, fotografo indonesiano che ha immortalato le attività quotidiane dei giocatori di Ping Pong in un club.

Ecco i vincitori in gara ai Creative Photo Awards 2020!