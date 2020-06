Cuccioli di husky siberiano nella città inglese di Tonbridge

L'husky siberiano è nato per correre, è un cane da lavoro atletico che ha bisogno di stimoli mentali e fisici.

Sviluppata dal popolo Chukchi in Siberia come cane da slitta, la razza fu introdotta negli Stati Uniti attorno al 1900. Sia la Russia che gli Stati Uniti rivendicano diritti sull'husky siberiano. Negli ultimi anni è diventato sempre più popolare e diffuso.

L'husky siberiano è un cane per persone attive all’aperto, la sua natura amichevole lo rende un buon cane per famiglie. Sono animali intelligenti, ma piuttosto indipendenti e testardi. Danno il meglio quando sono in compagnia dell’uomo e necessitano di un addestramento dolce ma deciso sin dalla tenera età.

Sebbene la maggioranza degli husky siberiani sia oggi costituita da esemplari domestici molto amati, alcuni di loro trainano ancora le slitte nelle competizioni locali oppure si divertono a trainare i loro proprietari sugli sci.