I fatti della settimana in 20 fotografie

La galleria fotografica di Sputnik ti invita a scoprire gli eventi più importanti che hanno avuto luogo in tutto il mondo negli ultimi sette giorni.

Questa settimana c'è stata un'altra ondata di manifestazioni di massa in tutto il mondo: negli Stati Uniti e in Europa migliaia di persone hanno protestato contro la brutalità della polizia, mentre varie manifestazioni si sono svolte anche in Brasile, Libano e Francia.

Il mondo continua la sua lotta contro la pandemia di coronavirus, che si sta rapidamente diffondendo in America Latina. Tuttavia, in molti paesi le misure di blocco vengono alleggerite, consentendo un ritorno alla vita normale, con persone che tengono festival e aprono parchi e ristoranti.

Dai un'occhiata alla galleria di Sputnik per non perdere gli eventi più importanti dell'ultima settimana.