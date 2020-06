I politici esposti ai quattro venti

Oggi il mondo celebra la Giornata del vento, in cui si rende omaggio a questa forza potente, a volte benevola, quando si tratta per esempio della produzione di energia, della gioia di andare in barca con il vento in poppa o quando ci porta un tempo migliore, ma a volte distruttiva, quando ci colpisce con le sue forme più volenti: uragani, bufere, tsunami.

In questo giorno vi invitiamo a guradare alcune fotografie divertenti dell'effetto che produce il vento... sui politici di tutti i partiti. Le loro acconciature e facce sono indimenticabili.