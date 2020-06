Giorno della Russia: l'atmosfera delle celebrazioni della festa nazionale

Il Giorno della Russia si celebra oggi, 12 giugno, in tutto il paese.

La festa coincide con l'adozione nel 1990 della Dichiarazione sulla sovranità statale del Зaese. Da quel momento in poi la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa (RSFSR) ha goduto di pieno potere nella gestione di tutte le questioni della vita pubblica e statale.

Nel maggio 1991, il Consiglio Supremo della RSFSR dichiarò il 12 giugno un giorno non lavorativo. Un anno dopo, nel giugno 1992, questo giorno è diventato una festività civile.

Dai un'occhiata alla nostra galleria fotografica per non perdere le celebrazioni di questo evento importante in Russia.