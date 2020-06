Ovunque con te: il migliore amico dell'uomo

Non separarti dai tuoi cari (animali domestici) ... e nessuno, in effetti, lo avrebbe fatto: se stiamo parlando dei veri intenditori dell'affetto e della devozione del migliore amico dell'uomo.

Pertanto, i padroni e gli amici a quattro zampe possono essere visti ovunque, in qualsiasi continente e in un'ampia varietà di condizioni: per strada, in auto, in spiaggia e anche tra i manifestanti.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per scoprire le foto dell'amicizia più stretta del mondo tra i padroni a i loro amici a quattro zampe.