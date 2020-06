Sorvolando la terra: la bellezza dell'attualità vista solo dall'alto

Nelle ultime settimane stiamo vivendo una sequenza di eventi importanti: in molti paesi vengono revocate le restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, si accende sempre più forte il malcontento degli abusi della polizia e non solo che si esprime nelle proteste e manifestazioni non soltanto negli USA, ma anche negli altri Paesi, non si ferma neanche la natura: in alcune regioni del mondo il maltempo fa crollare dei ponti, mentre in altre sono gli umani che provocano dei danni.

Vi proponiamo di sfogliare la nostra galleria fotografica per vedere come appaiono gli avvenimenti della quotidianità attuale dall'alto, come se fossimo degli uccelli.