Il meraviglioso mondo animale sotto oceano

La Giornata mondiale degli Oceani è una festa internazionale istituita al Summit della Terra di Rio de Janeiro nel 1992 da parte del governo canadese. Alcuni anni più tardi, nel 2008, l'evento è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite, e da ora in poi in questa ricorrenza si ricorda dei vantaggi che ci fornisce l'oceano mondiale, si sottolinea l'importanza di preservare l'oceano pulito e si fa degli sforzi per incrementare la cultura nei rapporti della sostenibilità e la consapevolezza dei problemi che affronta la natura a causa dell'attività umana.

Vi invitiamo a vedere delle creature meravigliose che vivono nelle acque dell'oceano mondiale tra cui diversi tipi di squali, meduse e pesciolini incredibili.