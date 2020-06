Crimea, sorpresa al parco safari: nascono i cuccioli di tigre dell'Amur

Al parco safari di Taigan in Crimea una femmina di tigre dell'Amur ha partorito dei cuccioli. Un database unificato per avere informazioni in tempo reale sulla popolazione di tigri dell'Amur sarà creato in Russia all'interno del programma di digitalizzazione delle attività per la protezione di specie animali particolarmente rare e preziose.

Il lavoro viene portato avanti dal ministero delle Risorse Naturali nell'ambito del progetto nazionale "Ecologia" e del progetto federale "Conservazione della diversità biologica e sviluppo del turismo ecologico". Il database delle tigri includerà tutte le informazioni sull'attuale distribuzione, sul numero, sulla biologia ed ecologia ed altri dati sullo stato degli habitat della tigre dell'Amur.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per scoprire le foto dei cuccioli di tigre dell'Amur adorabili appena nati al parco safari di Taigan in Crimea.