I fatti della settimana in 20 fotografie

Sebbene le restrizioni siano state gradualmente allentate in molti paesi, la pandemia rimane una grave minaccia per un gran numero di persone, costringendoci ad adattare la nostra vita a nuove norme di distanziamento sociale.

Per gli Stati Uniti, che rimane in cima della lista per quanto riguarda il numero di casi COVID-19, questa settimana si è trasformata in una vera sfida dopo l'inizio delle proteste a livello nazionale contro la violenza della polizia provocate dalla morte di George Floyd a Minneapolis il 25 maggio.

