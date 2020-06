Portrait of Humanity 2020

"Portrait of Humanity" è un'iniziativa globale di "1854 Media", editore del British Journal of Photography.

Il contest "Portrait of Humanity" offre la possibilità di prendere parte a un grande progetto dedicato alla fotografia contemporanea, che intende puntare i riflettori sull’intera “comunità globale”.

"Portrait of Humanity" è un movimento che cerca di dimostrare che c'è di più che ci unisce che ci contraddistingue. "Portrait of Humanity" trasmette un'idea della vita delle persone di tutto il mondo; per catturare risate, coraggio e dolore, momenti di riflessione, viaggi di lavoro, primi saluti, ultimi addii e tutto ciò che accade nel mezzo.

