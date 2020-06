Parigi s'infiamma: le proteste contro le violenze della polizia

Delle proteste su larga scala si sono diffuse negli Stati Uniti e nell'Europa da lunedì scorso, quando George Floyd, uomo afroamericano di 46 anni, è morto in ospedale per asfissia, a seguito delle azioni di un agente di polizia di Minneapolis.

Migliaia di persone hanno manifestato ieri a Parigi contro le violenze della polizia e per protesta per la morte per asfissia durante un arresto, nel 2016, di Adama Traoré, un ragazzo di colore della banlieue parigina. Negli ultimi anni la lotta della famiglia Traoré è diventata uno dei simboli della lotta contro la violenza della polizia in Francia.

Gli incidenti sono scoppiati quando alcuni manifestanti hanno lanciato sassi contro la polizia. Per spegnere incendi è stato necessario l'intervento dei pompieri.