La Festa della Repubblica: le migliori foto

Di mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte alla tradizionale deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria a Roma, seguita dal volo spettacolare delle Frecce Tricolori sopra i cieli della capitale.

In seguito il capo dello Stato si è recato a Codogno, centro del lodigiano simbolo dell'epidemia di coronavirus in Italia dal momento che proprio da qui è iniziato il conteggio ufficiale dei casi di Covid-19, nonché luogo in cui è stata istituita la prima zona rossa. Pertanto la visita ha avuto un alto valore simbolico per esprimere la vicinanza e solidarietà del Quirinale a questa zona del Paese, che più di tutte ha patito gli effetti della pandemia.

Manifestazioni

Oggi si sono tenute anche alcune manifestazioni per l'allentamento delle misure anticoronavirus. Migliaia di persone in Piazza del Popolo questa mattina a Roma, hanno manifestato contro il governo di Giuseppe Conte, con tricolori e mascherine. Non si è potuta evitare la ressa, con la folla a gridare "dimissioni, dimissioni" e "libertà, libertà". Una bandiera tricolore di 500 metri si è snodata per le vie del centro, portata da 300 attivisti che hanno poi intonato l'Inno di Mameli.

Inoltre, alle 14 di pomeriggio sono scesi in piazza a Roma i gilet arancioni guidati dall'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo.