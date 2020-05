Notizie spaziali in foto: Maggio 2020

Non c'è solo l'ingresso in orbita della navetta Crew Dragon, che ha tenuto incollati alla tv gli astrofili di tutto il mondo. Il cielo primaverile negli obiettivi dei telescopi spaziali e negli occhi dei fortunati astronauti in orbita sopra alla Terra regala istantanee meravigliose.

Ci sono i variopinti oggetti del profondo cielo, come galassie e nebulose, e corpi celesti che risplendono sopra di noi tutte le notti, come Giove e la Luna.

Dall'alto si sa, la visuale è migliore, ed in questa collezione non possono mancare gli scatti ripresi dalla Stazione Spaziale Internazionale, che ci mostrano il nostro pianeta come noi, da quaggiù non possiamo vederlo.