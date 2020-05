I fatti della settimana in 20 fotografie

Sputnik ha preparato una galleria fotografica appositamente per voi, per mostrare i punti salienti della settimana passata in cui potete dare un'occhiata a ciò che è accaduto in tutto il mondo durante questo periodo.

Dagli scontri e le tensioni a Minneapolis a seguito della morte del cittadino afroamericano George Floyd mentre veniva arrestato dalla polizia all'inizio di questa settimana fino al disastro di un aereo con 99 persone a bordo in Pakistan, assicuratevi di non perdere questi importanti eventi che sono stati immortalati da fotografi professionisti.