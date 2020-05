Arte viva: riapertura dei musei italiani

Secondo i dati raccolti da Enpals e dalla Fondazione Symbola, in questo momento ci sono tra le 300mila e le 380mila persone legate al mondo della cultura che in Italia non stanno lavorando. E ora, con l’avvio della fase-2, si sta cercando disparatamente la strategia per ripartire.

I musei sono stati autorizzati a riaprire questa settimana per la prima volta dall'inizio di marzo, ma pochi sono stati in grado di accogliere immediatamente i visitatori, mentre la direzione continuava a lavorare per attuare le misure di allontanamento sociale e di igiene, nonché sistemi di prenotazione per scaglionare le visite ai musei. Ma la ripartenza sarà graduale e con ingressi contingentati, prenotazioni obbligatorie, segnaletica per il distanziamento sociale, mascherine.