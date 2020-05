Gli innamorati a Parigi: la Francia allenta le restrizioni

In Francia è iniziato un ”processo davvero molto graduale” di allentamento delle misure di lockdown, imposte per contenere la diffusione del coronavirus.

L'Eliseo ha lanciato un appello "al senso di responsabilità dei francesi" per rispettare le regole, soprattutto quelle del distanziamento e delle mascherine obbligatorie sui mezzi di trasporto pubblici.

Per il 18 maggio è prevista anche la riapertura delle scuole medie, ma solo nelle zone dove il tasso di contagio è più basso, quelle definite ‘verdi’. Per quanto riguarda gli spostamenti, saranno concessi fino a cento chilometri dalla propria abitazione senza necessità di fornire una giustificazione. I viaggi più lunghi saranno invece possibili solo per lavoro o con ”validi motivi familiari”.