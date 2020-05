I fatti della settimana in 20 fotografie

Mentre in alcuni paesi il coronavirus non si ferma e richiede una risposta rigida e decisa dalle autorità e dai medici e dalle infermiere divenute in questi giorni dei veri e propri eroi per le popolazioni che devono affrontare la pandemia Covid-19, in altre paesi le restrizioni vengono pian piano rimosse, ma le misure prudenziali rimangono in vigore. La vita riprende con l'apertura delle spiagge e la possibilità di passeggiare per i parchi.

In questo periodo assai difficile in Russia sono comunque riusciti a festeggiare, forse non in modo usuale, il Giorno della Vittoria del popolo sovietico contro il nazifascismo.