Uno spettacolo sui laghi di Berlino: le immagini fantastiche degli uccelli acquatici

A causa della pandemia del coronavirus, la vita odierna è cambiata. Nel frattempo, la primavera è in pieno svolgimento. A causa delle temperature insolitamente calde, la stagione riproduttiva per gli uccelli è iniziata prima. Abbiamo fatto un giro intorno ai laghi di Berlino: una delle prime cose che attirano la vostra attenzione, oltre al paesaggio, sono sicuramente i numerosi uccelli che si possono vedere immersi in acqua.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per vedere le immagini stupende degli uccelli acquatici sui laghi di Berlino.