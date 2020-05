Coronavirus e Fase 2, la situazione a Milano

Per tutta la settimana dal 4 maggio, da quando l’Italia è entrata nella Fase 2, a Milano non si calma la polemica: troppa gente per le strade.

L’imputato sono come sempre i Navigli, zona famosa ancora per i reportage sulla vita notturna il giorno prima della chiusura Lombardia dell’8 marzo. E anche adesso, con l’apertura parziale, la vita sui Navigli fermenta fino a irritare il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha detto: “C’è da incazzarsi. O le cose cambiano oggi, o chiudo Navigli”.

С’è poca, pochissima gente, sulla strada verso il Duomo. Un anno fa a quest’ora sarebbe stato difficile camminare, adesso bisogna aspettare per vedere passare qualcuno. Piazza Duomo è quasi deserta.

La gente è rara, come in Siberia, anche in via Monte Napoleone e su tutto quadrilatero della moda. Anche qui tempo fa si sentivano tante lingue, movimento, adesso è tutto vuoto.