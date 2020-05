I fatti della settimana in 20 fotografie

Un'altra settimana sta volgendo al termine e, come al solito, vi invitiamo a vedere alcune delle immagini più sorprendenti scattate dai corrispondenti delle agenzie di stampa internazionali in questi sette giorni.

Le tradizionali celebrazioni del 9 maggio, la parata in Piazza Rossa e la marcia del Reggimento Immortale sono state rimandate. Ciò non significa però che venga dimenticato il significato del 9 maggio e il motivo per cui si celebra.

Impressionanti fenomeni meteorologici, festeggiamenti in occasione del Giorno della Vittoria sul nazismo e persino personaggi di un film di Quentin Tarantino, in questa galleria di Sputnik.