20 anni di Putin: le migliori fotografie informali del presidente russo

Vladimir Putin è stato eletto per la prima volta presidente della Federazione Russa esattamente 20 anni fa, il 7 maggio 2000, quando, alle elezioni anticipate che si tennero il 26 marzo, vinse al primo turno con il 52,94% dei voti.

Di solito, il capo della Russia attira l'attenzione durante eventi ufficiali, però non è meno curioso vederlo in condizioni informali: ama attività ricreative e passa il tempo libero in maniera molto interessante

Oltre ad essere Maestro dello sport di judo e sambo, il leader russo non disdegna gli sci alpini, sa andare a cavallo, gioca a hockey sul ghiaccio, va a pesca si adora rilassarsi in mezzo alla natura.

Guardate le fotografie informali del presidente russo a partire del 2000, anno in cui è divenuto presidente per la prima volta, nella nostra galleria fotografica.