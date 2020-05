La Fase 2: Milano dopo la riapertura

Con la Fase 2 si apre un nuovo capitolo nella lotta contro il coronavirus. Piano piano milioni di italiani iniziano a tornare al lavoro.

Sui mezzi pubblici sono stati attaccati adesivi e cartelli su dove sedersi e dove no. Ad esempio, nella metro di Milano in ogni carrozza i posti a sedere sono stati ridotti da 36 a 16, e totali da 100-120 a 39. Il Governo (ma anche la gente stessa) favorisce la mobilità privata, in auto e in bici. E cosi, uno dei pochi “vantaggi” del coronavirus, l’aria pulita, rischia di svanire in pochi giorni.

Sfoglia la galleria fotografica di Sputnik per scoprire come la gente a Milano sta vivendo i primi giorni dopo l'inizio della Fase 2.