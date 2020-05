Iniziata la Fase 2: la gente affolla le strade

Questa mattina l'Italia è ufficialmente ripartita con la Fase 2, ecco cosa è accaduto nelle principali città italiane questa mattina con 4.4 milioni italiani in più in strada.

La fatidica ora per la Fase 2 è scoccata e stando ai primi rilievi in loco si sono verificate delle code ai semafori a Milano e code ordinate in stazione centrale, sempre a Milano, per prendere il treno delle 7.10, mentre i mezzi di trasporto pubblico viaggiano senza intoppi e senza assembramenti.

A Torino è ritornato il grande traffico automobilistico consueto. I negozi restano chiusi, ma i parchi pubblici come il Valentino già ospitano i cani con i loro padroni e gli ormai famosi "runner".

I treni regionali sulla Roma-Civitacastellana-Viterbo viaggiano regolarmente e in orario. La situazione a bordo dei mezzi di trasporto è abbastanza tranquilla in generale, mentre i parchi della capitale già brulicano di runner.

Nella città di Napoli e in provincia riprende la circolazione di alcune linee di bus sospese fino ad ora.

Qui l'affluenza è sostenuta a piazza Garibaldi, con gli autobus che viaggiano con al massimo 18/20 passeggeri e non effettuano le fermate intermedie se il mezzo pubblico ha raggiunto la capienza massima.

Lunedì 4 maggio l'Italia esce ufficialmente dal lockdown con l'allentamento delle misure anti-Covid, che prevede la riapertura di alcune attività economiche e sociali, pur mantenendo obbligatorie alcune norme di sicurezza sanitaria come l'uso dei dispositivi di protezione. Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto con un post dalla sua pagina Facebook per ribadire agli italiani di essere responsabili nella nuova fase di convivenza con il virus.