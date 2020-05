I fatti della settimana in 20 fotografie

Le nazioni di tutto il mondo continuano a segnalare nuovi casi di infezione dal coronavirus, ma nonostante la pandemia in corso, la vita continua in tutti gli angoli del nostro pianeta.

Sputnik ha preparato una galleria fotografica appositamente per voi, per mostrare i punti salienti della settimana passata in cui potete dare un'occhiata a ciò che è accaduto in tutto il mondo durante questo periodo.

Dalle celebrazioni tradizionali al lancio di un razzo spaziale, assicuratevi di non perdere questi importanti eventi che sono stati catturati da fotografi professionisti.