"Sogno di lepre", "Re dei rospi", "Luce magica" e le altre migliori foto della natura

L'associazione tedesca della fotografia di natura ha concluso il concorso di fotografia "GDT Nature Photographer of the Year 2020". Il vincitore è Peter Lindel di Dortmund con lo scatto "Il sogno di lepre".

Per la pandemia di coronavirus per la prima volta nella storia del concorso "GDT Nature Photographer of the Year 2020" la votazione non è stata svolta alla riunione generale annuale, ma online con la partecipazione attiva di tutta la giuria.

Come vincitore assoluto è stato scelto lo scatto del fotografo di natura tedesco Peter Lindel. La foto "Sogno di lepre" è stata scattata nel luglio 2019 al mattino presto. Secondo il fotografo stesso, la lepre bruna, una volta un solito abitante dei campi in Germania, adesso si vede sempre più raramente.

