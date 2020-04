80 anni di Al Pacino: i migliori ruoli del ribelle di Hollywood

Tutti lo bramavano, tutti i registi volevano la sua bravura sui rispettivi set cinematografici ma lui selezionava solo i film che lo ispiravano e che gli hanno garantito numerose nomination agli Oscar e premi: Oscar come migliore attore nel 1993 per Profumo di donna e Golden Globe come migliore attore nel 1974 per Serpico e molti ancora.

Amava i film ribelli, quelli dove il suo spirito sentiva di adattarsi meglio. Si sentiva Tony Montana di Scarface, Il padrino.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per scoprire i momenti più importanti della carriera di Al Pacino.