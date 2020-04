Un compleanno da regina: l'infanzia e la giovinezza di Elisabetta II

Da metà marzo la regina della Gran Bretagna Elisabetta II insieme a suo marito, il 98enne principe Filippo, si trova nella sua residenza nel Castello di Windsor. Sabato scorso è stato riportato che la Sua Maestà ha cancellato i fuochi d'artificio tradizionali per il suo compleanno, anche se nei 68 anni del suo regno questa tradizione è stata sempre osservata. A causa della situazione legata al coronavirus nel Paese la regina ha considerato inadeguato tenere una festa così. La regina trascorrerà il compleanno in tranquillità, parlando con i membri della famiglia reale, sparpagliati per il Paese, in videoconferenza.

Secondo la tradizione, i monarchi britannici festeggiano il loro compleanno d'estate, un sabato di giugno. La data effettiva di nascita non viene celebrata in maniera fastosa. Nel compleanno "non ufficiale" della regina Elisabetta II vi proponiamo di sfogliare una raccolta delle fotografie dell'infanzia e della giovinezza della principessa che darà la sua vita al servizio della monarchia.

Elisabetta II è la più anziana monarca regnante del mondo. È nata il 21 aprile 1926 e non era la prima erede al trono. Suo zio Edoardo VIII però ha abdicato ed Elisabetta, che allora aveva solo 10 anni, è diventata l'erede ufficiale. È stata incoronata nel febbraio 1952 dopo la morte di suo padre re Giorgio VI.