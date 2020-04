IoRestoaCasa in quarantena con il gatto

Nei giorni di permanenza forzata a casa, di sicuro saremo tutti un po’ scioccati. Solitamente, la maggior parte di noi è fuori casa durante la giornata e non ha tutto il giorno per stare con il proprio micio. Nemmeno il nostro gatto è abituato a vederci stare a casa con lui per tutto questo tempo, il che potrebbe renderlo nervoso.

In precedenza i media britannici riportavano che gli esperti non raccomandavano di far uscire tutti i gatti domestici dalla propria abitazione per il pericolo di trasmissione del coronavirus. Poi l'associazione dei veterinari del Regno Unito ha chiarito la raccomandazione.

"Non abbiamo raccomandato di non far uscire tutti i gatti. Solo i gatti delle famiglie infette o di persone in autoisolamento e solo se gli animali sono felici di rimanere a casa non dovrebbero esser fatti uscire. Alcuni gatti non possono rimanere a casa per stressanti ragioni mediche," si legge in una dichiarazione della presidente dell'associazione Daniella Dos Santos.