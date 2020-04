Animaletti "in vacanza" in Russia

A causa della pandemia del coronavirus in tutto il mondo e in Russia sono stati chiusi ai visitatori tutti i luoghi dove è possibile osservare gli animali. Negli zoo e negli acquari continuano a lavorare soltanto coloro che si prendono cura degli animali, gli danno da mangiare e gli fanno un po' di compagnia. Ad alcuni animali già mancano gli "spettatori", ma gli altri stanno riposando in una specie di vacanza, che in alcuni zoo ha dato anche buoni frutti: ad esempio, i due panda giganti dello zoo di Hong Kong si sono finalmente accoppiati, mentre i pinguini dell'acquario di Chicago hanno avuto l'occasione di andare in giro e fare amicizia con gli altri abitanti.

Nella galleria fotografica vi invitiamo a vedere come stanno vivendo la quarantena gli animali degli zoo e degli acquari in Russia.