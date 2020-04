I fatti della settimana in 20 fotografie

Nonostante il fatto che la maggior parte dei paesi in tutto il mondo siano bloccati per la pandemia di coronavirus, la nostra vita è ancora piena di piccoli e grandi eventi, anche se ora vengono visti da una prospettiva leggermente diversa.

Mentre ci prepariamo a dire addio a un'altra settimana di quarantena annunciata per la nuova pandemia di coronavirus, proviamo a concentrarci sui momenti più interessanti e più brillanti degli ultimi sette giorni.

Scienziati, medici e infermieri sono in prima linea nella lotta globale contro COVID-19 e sono supportati da persone di diverse professioni che stanno dando il proprio contributo a questo lavoro estremamente difficile.

Nel frattempo, molti atleti, scalatori e ballerini continuano la loro routine quotidiana per rimanere in forma: lasciati ispirare da loro per rendere il tuo tempo in auto-isolamento fruttuoso e non così monotono.