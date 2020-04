“Seeing beyond-Discoveries“: vincitori del concorso fotografico ZEISS Photography Award 2020

ZEISS è un’azienda multinazionale con sede in Germania che si occupa di prodotti ottici e optoelettronici, la quale in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Fotografia indice un prestigioso concorso fotografico rivolto ad artisti di tutto il mondo

Il tema del concorso quest'anno è “Seeing beyond-Discoveries“. Questo tema può essere interpretato in senso molto ampio: come una propria personale scoperta interiore, come una scoperta scientifica o un’idea di innovazione sociale. L’importante è rappresentare il tema in maniera originale.

15 dei migliori partecipanti sono stati annunciati il 3 Marzo 2020 e le loro opere saranno successivamente esposte a Londra, il vincitore è stato premiato con obiettivi fotografici ZEISS del valore di 12000 euro ed un viaggio fotografico del valore di 3000.