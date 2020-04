Pesce d'aprile? Invece no, in Bielorussia se ne fregano del virus (e del mondo)

Il presidente della Bielorussia ha affermato di non essere un sostenitore dell'isolamento di massa.

"Bloccare in questi appartamenti marci non è un metodo. Stiamo uccidendo le persone chiudendole in questi appartamenti. Ci sono molti problemi su cui bisogna lavorare, piuttosto che chiudere il confine e rinchiudere le persone nelle case. Ci è sempre stato insegnato, ricordate: se si tratta di SARS, influenza e altro, devi uscire, respirare aria fresca, ventilare le stanze", ha detto Lukashenko.

Il presidente ha attirato l'attenzione sul fatto che, isolando le persone nelle loro case e appartamenti, nessuno sa se sono sani o se sono già stati infettati da qualcosa, e non solo dal coronavirus.

