I fatti della settimana in 20 fotografie

La settimana scorsa il mondo è divenuto un posto anche più quieto: vengono rimandati la maggior parte degli eventi di massa, i cittadini di sempre più paesi sono obbligati a rimanere a casa, però la vita non si ferma, ma continua in un modo un po' insolito, c'è chi fa danza online, o si bacia in mascherina, o addirittura non rinuncia allo sport preferito, indossando un costume protettivo. Un costume che si è messo anche il presidente russo Vladimir Putin per visitare l'ospedale con i malati di COVID-19 a Mosca.

