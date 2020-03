Smart working ai tempi del coronavirus

Scuole e università chiuse, parchi cittadini chiusi, bar e ristoranti fermi. Queste sono alcune delle misure del governo prese per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Per frenare i contagi, in costante crescita nel Paese, il governo attraverso i suoi decreti, ha suggerito alle aziende di adottare il metodo smart working.

Non era alto il numero di italiani che prima della crisi Covid-19 erano alle prese con un lavoro a distanza, o smart working che dir si voglia; oggi a causa dell’emergenza però le aziende rivalutano questo utile strumento.

Sono sempre più i professionisti, i lavoratori creativi autonomi e non solo, che mettono l'ufficio dentro un tablet o uno smartphone e lo portano con sé a casa. Sfogliate la nostra galleria fotografica per vedere come i lavoratori sfruttano il tempo dell'epidemia del coronavirus per continuare svolgere il loro lavoro con il sistema del lavoro a distanza.