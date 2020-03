I veri eroi della lotta contro il coronavirus in Italia

Ci sono alcune persone che non possono restare a casa e che stanno combattendo in prima linea per sconfiggere l’emergenza generata dal Coronavirus: sono i medici e gli infermieri.

Oggi ci sono gli eroi veri dei nostri giorni, quelli che armati di mascherina, camice e guanti che stanno combattendo battaglie silenziose per salvare quante più vite possibili, impegnati nella dura lotta contro il coronavirus. Medici e infermieri in tutti gli ospedali d'Italia sono all'opera senza sosta per contrastare il Covid-19.

Sabato scorso il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione telefonica con il primo ministro italiano Giuseppe Conte, ha confermato la sua disponibilità a fornire con prontezza assistenza nella lotta contro il coronavirus e ne ha delineato i parametri specifici.

Il ministero della Difesa russo ha inviato dieci brigate mobili formate da personale specializzato in virologia del Ministero della Difesa, insieme a macchinari speciali per la ventilazioni, veicoli per la disinfezione e altro materiale medico.

Nei giorni scorsi anche la Cina e Cuba avevano inviato nell'Italia un equipe di medici specializzati nella lotta al coronavirus.