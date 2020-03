Passeggiata nello spazio aperto: Aleksey Leonov e i suoi seguaci

Il cosmonauta sovietico Aleksey Leonov, nato il 30 maggio del 1934, si è spento all'età di 86 anni l'11 ottobre del 2019.

Il 18 marzo del 1965 Aleksey Leonov per la prima volta nella storia portò a termine un'uscita nello spazio aperto a bordo della navicella "Voskhod-2", pilotata da Pavel Belyaev. I 20 uomini che entrarono a far parte della squadra dei primi cosmonauti furono scelti tra 3000 piloti di caccia in grado di guidare i mezzi di ultima generazione in qualsiasi condizione.

Sfoglia la galleria fotografica di Sputnik per scoprire le immagini delle passeggiate spaziali di Aleksey Leonov e i suoi seguaci, gli astronauti italiani, statunitensi e russi.