Flashmobsonoro: la Balcony Music e altre attività anti coronavirus

Nasce, ufficiosamente, in Italia la Balcony Music con le hit del giorno approvate direttamente dagli italiani affacciati ai balconi, anzi, cantate e musicate da loro.

L’iniziativa intende sostenere gli italiani che in questi giorni, spontaneamente da Nord a Sud e Isole comprese, si affacciano tutte le sere alle 18.00 per unirsi al #Flashmobsonoro a cui hanno aderito davvero in tanti, compresi artisti e anche le Forze Armate italiane.

Al primo posto della Balcony Music c’è l’inno di Mameli, ‘Fratelli d’Italia’ è la più cantata e suonata dai balconi italiani.

