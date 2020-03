Le persone famose positive al coronavirus

Un attore famoso statunitense Tom Hanks ha annunciato su Instagram di essere positivo al Covid-19. Anche la sua moglie, Rita Wilson. Entrambi hanno 63 anni e si trovano in Australia, dove l’attore avrebbe dovuto girare un film sulla vita del cantante Elvis Presley.

In Italia è risultato positivo al coronavirus Daniele Rugani, giocatore della Serie A di calcio e difensore della squadra Juventus. Contagiato dal Covid-19 anche il Segretario del Partito Democratico dell'Italia Nicola Zingaretti.

L'attrice franco-ucraina Olga Kurylenko, interprete in oltre trenta film di successo, famosa al grande pubblico per il suo ruolo di ‘Bond girl’ nel film ‘Quantum of Solace’, è risultata positiva al test del coronavirus.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per scoprire le persone famose trovate contagiate dal nuovo Covid-19.