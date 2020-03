Quando la natura diventa opera d'arte: meravigliosi affreschi su erba di Saype

Il giovane artista franco-svizzero Saype ricorre alla bellezza della natura per creare altra bellezza: realizza magnifiche opere d'arte dipingendo giganteschi affreschi su erba.

Guillaume Legros, in arte Saype, è un "land artist" che crea degli affreschi giganteschi su erba usando agenti coloranti biodegradabili fatti di carbone, gesso e acqua.

Attualmente l'artista sta realizzando un progetto mondiale "Beyond Walls" (Oltre i muri) che ha come obiettivo creare la più lunga simbolica catena umana in tutto il mondo e promuovere i valori quali la solidarietà, la bontà e l'apertura al mondo.

Il nome d'arte è composto da due parole inglesi: "say" e "peace", che vogliono dire insieme "Dii pace".