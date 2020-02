Le casette più carine della campagna russa

Alcuni anni fa il fotografo russo Fedor Savintsev stava raccogliendo il materiale sulla caccia alla foca nel Mar Bianco, e tornando da un villaggio di Pomory in elicottero, ha fatto uno scatto divenuto in seguito la sua foto più famosa. Lo scatto raffigura piccole casette variopinte e sparse con precisione su un terreno innevato.

Vi invitiamo a vedere la foto delle case originali dei villaggi della regione di Arkhangelsk. Però, dove si trovino esattamente, l'autore non lo rivela per non attirare troppa attenzione e non turbare la quiete degli abitanti locali. Quale casetta vi è piaciuta di più?

In precedenza, abbiamo pubblicato un'altra raccolta delle foto delle case più particolari della campagna russa.