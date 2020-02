Le migliori foto del misterioso mondo sottomarino

Vi presentiamo gli scatti più affascinanti dei vincitori del premio fotografico The Underwater Photographer of the Year 2020. Nel concorso vengono valutate le più belle fotografie dell'incredibile mondo sottomarino.

Dietro ogni foto c'è una storia particolare. Così descrive la sua esperienza di scattare la foto "L'allenamento del polpo" il fotografo italiano Pasquale Vassallo:

"Alla fine della sessione di free diving, ho notato un pallone da calcio in superficie. Incuriosito, mi sono avvicinato, ma poi sotto ho visto un polpo spinto dal corrente. Non so cosa stesse facendo sotto la palla, ma penso che si stesse allenando per la prossima Coppa del Mondo! Sono riuscito a fare un paio di scatti prima che il polpo lasciasse andare la palla e tornasse sul fondale marino".