Carnevale di Rio de Janeiro 2020

Il Carnevale di Rio de Janeiro è famoso soprattutto per i coloratissimi costumi delle ballerine di Samba. Le parate più importanti si svolgono al Sambodromo di Rio. Qui tutte le scuole di Samba partecipano alla competizione con esibizioni che durano quattro notti, al termine delle quali viene proclamata la scuola di Samba vincitrice.

Il carnevale non si svolge solo a Rio de Janeiro ma anche in tutto il resto del Brasile. Quello di Rio de Janeiro è il primo e il più famoso dei Carnevali brasiliani. Le sue origini risalgono agli anni trenta del XIX secolo, quando la borghesia cittadina importò dall'Europa la moda di tenere balli e feste mascherate, molto in voga a Parigi.