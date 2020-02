Incredibili abitanti della riserva naturale australiana di Bonorong

Con ben 17 tra parchi e riserve, molti dei quali sono Patrimonio dell'Umanità, l'isola è un paradiso per gli amanti della natura.

Gli amanti degli animali non possono perdere il Bonorong Wildlife Park, dove avranno la possibilità di vedere le specie tipiche australiane come il diavolo della Tasmania, i vombatidi, i piccoli marsupiali wallaby ed i formichieri spinosi. Bonorong ha recentemente aperto la prima clinica veterinaria completamente dedicata alla fauna selvatica della Tasmania per fornire cure alle centinaia di animali salvati ogni anno.

Sfoglia la galleria fotografica di Sputnik per scoprire gli abitanti più incredibili della riserva naturale australiana di Bonorong.